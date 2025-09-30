Hapag-Lloyd Aktie
|112,50EUR
|-0,70EUR
|-0,62%
WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475
Hapag-Lloyd Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Underweight" belassen. Angesichts robuster Frachtraten bis Mitte August rechnet Analystin Alexia Dogani mit einem starken Quartalsbericht der Container-Reederei. Ihre operativen Ergebnisschätzungen für das Gesamtjahr steigen in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick an das obere Ende der Konzernspanne. 2026 und 2027 rechnet sie aber mit einem immens negativen Ebit und bleibt aufgrund hoher Kursrisiken bei ihrer negativen Einschätzung./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 19:41 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Underweight
|
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
72,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
113,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-36,56%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
112,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-36,00%
|
Analyst Name::
Alexia Dogani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hapag-Lloyd AGmehr Nachrichten
|
26.08.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Hapag-Lloyd auf 'Underweight' - Ziel 72 Euro (dpa-AFX)
|
21.08.25
|ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Hapag-Lloyd auf 132 Euro - 'Hold' (dpa-AFX)
|
18.08.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Hapag-Lloyd auf 72 Euro - 'Underweight' (dpa-AFX)
|
14.08.25
|Hapag-Lloyd-Aktie fällt: Hapag-Lloyd erleidet Gewinneinbruch (dpa-AFX)
|
14.08.25
|EQS-News: Hapag-Lloyd: good growth and solid half-year results in a volatile market (EQS Group)
|
14.08.25
|EQS-News: Hapag-Lloyd: gutes Wachstum und solides Halbjahresergebnis im volatilen Markt (EQS Group)
|
13.08.25
|Ausblick: Hapag-Lloyd präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.07.25
|Erste Schätzungen: Hapag-Lloyd stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)