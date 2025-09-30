Hapag-Lloyd Aktie

112,50EUR -0,70EUR -0,62%
Hapag-Lloyd

WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475

30.09.2025 08:36:35

Hapag-Lloyd Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Underweight" belassen. Angesichts robuster Frachtraten bis Mitte August rechnet Analystin Alexia Dogani mit einem starken Quartalsbericht der Container-Reederei. Ihre operativen Ergebnisschätzungen für das Gesamtjahr steigen in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick an das obere Ende der Konzernspanne. 2026 und 2027 rechnet sie aber mit einem immens negativen Ebit und bleibt aufgrund hoher Kursrisiken bei ihrer negativen Einschätzung./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 19:41 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

