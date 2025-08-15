Hapag-Lloyd Aktie

121,40EUR -1,30EUR -1,06%
Hapag-Lloyd für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475

15.08.2025 10:36:54

Hapag-Lloyd Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Der eingegrenzte Ausblick der Reederei könne sich als konservativ erweisen, glaubt Andy Chu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im zweiten Quartal sei der vom Unternehmen errechnete Konsens für die operativen Ergebniskennziffern zwar nicht erreicht worden, seine eigenen jedoch seien übertroffen worden./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Hold
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
124,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
120,70 € 		Abst. Kursziel*:
2,73%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
121,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2,14%
Analyst Name::
Andy Chu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

