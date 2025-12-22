NASDAQ Composite Index-Titel Radcom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Radcom von vor 10 Jahren verloren

Am 22.12.2015 wurde das Radcom-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 14,39 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Radcom-Aktie investiert hätte, hätte er nun 69,493 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 931,90 USD, da sich der Wert einer Radcom-Aktie am 19.12.2025 auf 13,41 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 6,81 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für Radcom eine Börsenbewertung in Höhe von 215,63 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at