Radcom Aktie
WKN: 909554 / ISIN: IL0010826688
|Radcom-Investment
|
01.12.2025 16:04:14
NASDAQ Composite Index-Wert Radcom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Radcom von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Radcom-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Radcom-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 11,95 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Radcom-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 83,682 Radcom-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Radcom-Papiers auf 13,10 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 096,23 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9,62 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Radcom einen Börsenwert von 210,45 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
|Radcom Ltd.
|10,70
|-2,73%
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX deutlich schwächer -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.