Radcom Aktie

WKN: 909554 / ISIN: IL0010826688

Radcom-Investment 01.12.2025 16:04:14

NASDAQ Composite Index-Wert Radcom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Radcom von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Radcom eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Radcom-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Radcom-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 11,95 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Radcom-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 83,682 Radcom-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Radcom-Papiers auf 13,10 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 096,23 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9,62 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Radcom einen Börsenwert von 210,45 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Radcom Ltd. 10,70 -2,73% Radcom Ltd.

