NASDAQ Composite Index-Titel Radcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Radcom von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Radcom-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Radcom-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 10,28 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Radcom-Aktie investiert hätte, hätte er nun 972,763 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 05.12.2025 12 626,46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 12,98 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 26,26 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Radcom belief sich zuletzt auf 207,61 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at