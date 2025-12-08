Radcom Aktie
WKN: 909554 / ISIN: IL0010826688
|Langfristige Performance
|
08.12.2025 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Titel Radcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Radcom von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Radcom-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 10,28 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Radcom-Aktie investiert hätte, hätte er nun 972,763 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 05.12.2025 12 626,46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 12,98 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 26,26 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Radcom belief sich zuletzt auf 207,61 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!