IBEX 35-Titel Solaria Energia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Solaria Energia-Investment von vor einem Jahr verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Solaria Energia-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Solaria Energia-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 8,01 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Solaria Energia-Aktie investierten, hätten nun 124,844 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 23.12.2025 2 208,49 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 17,69 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 120,85 Prozent.

Solaria Energia erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at