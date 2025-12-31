Solaria Energia Aktie

Solaria Energia

WKN DE: A0MU98 / ISIN: ES0165386014

Lohnende Solaria Energia-Investition? 31.12.2025 10:04:40

IBEX 35-Titel Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Solaria Energia von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Solaria Energia-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 31.12.2022 wurde das Solaria Energia-Papier an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 17,12 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 584,112 Solaria Energia-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 18,05 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 10 540,30 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5,40 Prozent erhöht.

Solaria Energia wurde am Markt mit 2,20 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

