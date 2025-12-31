Solaria Energia Aktie
WKN DE: A0MU98 / ISIN: ES0165386014
|Lohnende Solaria Energia-Investition?
|
31.12.2025 10:04:40
IBEX 35-Titel Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Solaria Energia von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 31.12.2022 wurde das Solaria Energia-Papier an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 17,12 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 584,112 Solaria Energia-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 18,05 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 10 540,30 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5,40 Prozent erhöht.
Solaria Energia wurde am Markt mit 2,20 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!