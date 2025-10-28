voestalpine Aktie

WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

Vor Kennzahlen 28.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: voestalpine legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Experten haben ihre Prognosen für die voestalpine-Bilanz abgegeben.

Experten haben ihre Prognosen für die voestalpine-Bilanz abgegeben.

voestalpine öffnet voraussichtlich am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,397 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte voestalpine noch 0,150 EUR je Aktie eingenommen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,72 Milliarden EUR – das wäre ein Abschlag von 4,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,90 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,15 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,900 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 15,30 Milliarden EUR, gegenüber 15,74 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

14.10.25 voestalpine buy Deutsche Bank AG
27.08.25 voestalpine buy Deutsche Bank AG
27.08.25 voestalpine buy Deutsche Bank AG
07.08.25 voestalpine kaufen Deutsche Bank AG
13.06.25 voestalpine accumulate Erste Group Bank
