Rivalry Aktie
WKN DE: A3C4Y2 / ISIN: CA76803P1036
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15.09.2026 15:31:27
EU seeks Arctic strategy amid growing power rivalry
Russia's aggression, Trump's threats against Greenland and the race for critical raw materials are pushing the Arctic to the top of Europe's agenda.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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