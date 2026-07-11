Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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11.07.2026 14:19:20
EU threatens Meta with hefty fine over 'addictive design'
A preliminary investigation by the EU found that the social media giant is not doing enough to protect children who use its platforms. Meta rejects the accusations, which could cost it 6% of its annual revenue in fines.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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