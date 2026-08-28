Packaging Aktie
WKN: 932483 / ISIN: US6951561090
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28.08.2026 15:23:21
EU waste packaging rules: Why small businesses are worried
The EU has introduced new rules targeting packaging waste and "forever chemicals." Although the changes will be phased in slowly, some small sellers have already paused shipments due to the additional red tape.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Packaging Corp. of America
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25.08.26
|S&P 500-Papier Packaging-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Packaging von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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18.08.26
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04.08.26
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28.07.26
|S&P 500-Titel Packaging-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Packaging von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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24.07.26
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21.07.26
|S&P 500-Papier Packaging-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Packaging-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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21.07.26
|Ausblick: Packaging mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Packaging Corp. of America
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|Packaging Corp. of America
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Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.