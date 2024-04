Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Zuschläge

Am Freitagabend zeigten sich die Börsianer in Europa zuversichtlich.

Der Euro STOXX 50 bewegte sich im STOXX-Handel letztendlich um 1,39 Prozent fester bei 5 007,64 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 4,307 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,227 Prozent fester bei 4 950,22 Punkten in den Freitagshandel, nach 4 939,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 950,22 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 017,98 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der Euro STOXX 50 bereits um 1,76 Prozent. Vor einem Monat, am 26.03.2024, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 064,18 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 26.01.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 635,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.04.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 347,71 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,97 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 380,97 Punkte.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens (+ 2,26 Prozent auf 177,62 EUR), SAP SE (+ 2,23 Prozent auf 174,00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,21 Prozent auf 38,84 EUR), adidas (+ 1,99 Prozent auf 230,90 EUR) und Bayer (+ 1,88 Prozent auf 27,40 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen BASF (-4,25 Prozent auf 48,83 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,29 Prozent auf 413,50 EUR), Eni (-0,13 Prozent auf 15,23 EUR), Ferrari (+ 0,23 Prozent auf 389,06 EUR) und UniCredit (+ 0,48 Prozent auf 35,39 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 7 366 732 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 398,185 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 3,92 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,13 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

