Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
04.12.2025 09:30:06
Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit Kursplus
Am Donnerstag geht es im Euro STOXX 50 um 09:13 Uhr via STOXX um 0,58 Prozent auf 5 727,38 Punkte aufwärts. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,856 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,268 Prozent auf 5 709,83 Punkte an der Kurstafel, nach 5 694,56 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 727,38 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 709,83 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht legte der Euro STOXX 50 bereits um 1,19 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 04.11.2025, einen Wert von 5 660,20 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 04.09.2025, bei 5 346,71 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 04.12.2024, einen Stand von 4 919,02 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 16,46 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 818,07 Punkten. Bei 4 540,22 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,93 Prozent auf 59,34 EUR), Siemens Energy (+ 2,81 Prozent auf 117,25 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,19 Prozent auf 105,10 EUR), Infineon (+ 2,11 Prozent auf 37,52 EUR) und BMW (+ 1,88 Prozent auf 90,86 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil BASF (-1,92 Prozent auf 43,37 EUR), Airbus SE (-0,53 Prozent auf 197,02 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,43 Prozent auf 5,58 EUR), Deutsche Börse (+ 0,00 Prozent auf 224,00 EUR) und Enel (+ 0,07 Prozent auf 8,88 EUR).
Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 463 422 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 363,996 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,30 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,81 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu BMW AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|198,34
|-0,37%
|ASML NV
|976,00
|0,10%
|BASF
|43,59
|-1,65%
|BMW AG
|91,42
|2,35%
|BNP Paribas S.A.
|74,97
|0,35%
|Deutsche Börse AG
|223,40
|-0,45%
|Enel S.p.A.
|8,83
|-0,35%
|Infineon AG
|37,57
|0,95%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,56
|-0,32%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|59,62
|3,36%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|15,29
|-1,83%
|Siemens Energy AG
|117,15
|1,83%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|105,75
|3,02%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 719,78
|0,44%
