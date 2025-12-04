Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung 04.12.2025 09:30:06

Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit Kursplus

Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit Kursplus

Der Euro STOXX 50 bleibt auch aktuell im Aufwärtstrend.

Am Donnerstag geht es im Euro STOXX 50 um 09:13 Uhr via STOXX um 0,58 Prozent auf 5 727,38 Punkte aufwärts. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,856 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,268 Prozent auf 5 709,83 Punkte an der Kurstafel, nach 5 694,56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 727,38 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 709,83 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der Euro STOXX 50 bereits um 1,19 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 04.11.2025, einen Wert von 5 660,20 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 04.09.2025, bei 5 346,71 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 04.12.2024, einen Stand von 4 919,02 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 16,46 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 818,07 Punkten. Bei 4 540,22 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,93 Prozent auf 59,34 EUR), Siemens Energy (+ 2,81 Prozent auf 117,25 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,19 Prozent auf 105,10 EUR), Infineon (+ 2,11 Prozent auf 37,52 EUR) und BMW (+ 1,88 Prozent auf 90,86 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil BASF (-1,92 Prozent auf 43,37 EUR), Airbus SE (-0,53 Prozent auf 197,02 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,43 Prozent auf 5,58 EUR), Deutsche Börse (+ 0,00 Prozent auf 224,00 EUR) und Enel (+ 0,07 Prozent auf 8,88 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 463 422 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 363,996 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,30 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,81 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten
Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu BMW AGmehr Nachrichten

Analysen zu BMW AGmehr Analysen

26.11.25 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 BMW Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.11.25 BMW Kaufen DZ BANK
18.11.25 BMW Buy Deutsche Bank AG
17.11.25 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 198,34 -0,37% Airbus SE
ASML NV 976,00 0,10% ASML NV
BASF 43,59 -1,65% BASF
BMW AG 91,42 2,35% BMW AG
BNP Paribas S.A. 74,97 0,35% BNP Paribas S.A.
Deutsche Börse AG 223,40 -0,45% Deutsche Börse AG
Enel S.p.A. 8,83 -0,35% Enel S.p.A.
Infineon AG 37,57 0,95% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,56 -0,32% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 59,62 3,36% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Nordea Bank Abp Registered Shs 15,29 -1,83% Nordea Bank Abp Registered Shs
Siemens Energy AG 117,15 1,83% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 105,75 3,02% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 719,78 0,44%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:32 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX nach Verschnaufpause wieder höher -- DAX legt zu -- Kräftige Kursgewinne in Japan - China-Börsen wenig verändert
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich mit Aufschlägen. Auch der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen