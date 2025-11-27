Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer

Um 09:11 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,27 Prozent schwächer bei 5 640,38 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 4,769 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,090 Prozent schwächer bei 5 650,47 Punkten in den Handel, nach 5 655,58 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 650,47 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 638,39 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der Euro STOXX 50 bereits um 2,11 Prozent. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 27.10.2025, bei 5 711,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.08.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5 393,07 Punkte taxiert. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 27.11.2024, bei 4 733,15 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 14,69 Prozent zu. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 5 818,07 Punkten. Bei 4 540,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Börse (+ 2,71 Prozent auf 227,50 EUR), Rheinmetall (+ 1,47 Prozent auf 1 517,50 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,96 Prozent auf 5,59 EUR), Infineon (+ 0,89 Prozent auf 35,10 EUR) und Enel (+ 0,84 Prozent auf 8,88 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Siemens Energy (-0,49 Prozent auf 111,65 EUR), Airbus SE (-0,37 Prozent auf 204,15 EUR), Deutsche Bank (-0,36 Prozent auf 30,52 EUR), Siemens (-0,28 Prozent auf 227,45 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,26 Prozent auf 541,60 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 207 155 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 333,453 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Die Bayer-Aktie weist mit 6,59 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. BNP Paribas-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,01 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at