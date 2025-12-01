Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursverlauf 01.12.2025 09:29:33

Handel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten

Handel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Morgen.

Um 09:12 Uhr gibt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,25 Prozent auf 5 653,91 Punkte nach. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 4,847 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,146 Prozent auf 5 659,91 Punkte an der Kurstafel, nach 5 668,17 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 659,91 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 646,62 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 662,04 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 01.09.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 367,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 804,40 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 14,97 Prozent nach oben. Bei 5 818,07 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 4 540,22 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Enel (+ 0,81 Prozent auf 8,95 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,38 Prozent auf 58,38 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,32 Prozent auf 5,58 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,14 Prozent auf 27,80 EUR) und Bayer (+ 0,07 Prozent auf 30,51 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-2,60 Prozent auf 1 442,00 EUR), Airbus SE (-2,47 Prozent auf 199,60 EUR), UniCredit (-1,45 Prozent auf 63,33 EUR), Siemens (-1,16 Prozent auf 225,65 EUR) und Infineon (-1,11 Prozent auf 35,93 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 217 210 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 350,159 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,56 zu Buche schlagen. Die BNP Paribas-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,89 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Enel S.p.A.mehr Nachrichten

Analysen zu Enel S.p.A.mehr Analysen

19.11.25 Enel Underperform RBC Capital Markets
14.11.25 Enel Kaufen DZ BANK
14.11.25 Enel Buy UBS AG
13.11.25 Enel Sector Perform RBC Capital Markets
13.11.25 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 197,92 2,02% Airbus SE
ASML NV 912,10 0,56% ASML NV
Bayer 30,45 0,13% Bayer
BNP Paribas S.A. 73,72 0,61% BNP Paribas S.A.
Deutsche Telekom AG 27,91 0,54% Deutsche Telekom AG
Enel S.p.A. 8,88 -0,35% Enel S.p.A.
Infineon AG 35,37 -2,66% Infineon AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,54 -0,91% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 58,96 1,66% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Nordea Bank Abp Registered Shs 15,26 -0,29% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 1 421,00 -3,04% Rheinmetall AG
Siemens AG 225,50 -1,07% Siemens AG
UniCredit S.p.A. 63,87 -0,44% UniCredit S.p.A.

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 643,35 -0,44%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:21 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
09:13 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
08:17 Die Top 20 der größten europäischen Banken
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
30.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 48: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt kommt am Montag kaum vom Fleck, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen