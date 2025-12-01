Handel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Morgen.

Um 09:12 Uhr gibt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,25 Prozent auf 5 653,91 Punkte nach. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 4,847 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,146 Prozent auf 5 659,91 Punkte an der Kurstafel, nach 5 668,17 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 659,91 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 646,62 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 662,04 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 01.09.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 367,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 804,40 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 14,97 Prozent nach oben. Bei 5 818,07 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 4 540,22 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Enel (+ 0,81 Prozent auf 8,95 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,38 Prozent auf 58,38 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,32 Prozent auf 5,58 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,14 Prozent auf 27,80 EUR) und Bayer (+ 0,07 Prozent auf 30,51 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-2,60 Prozent auf 1 442,00 EUR), Airbus SE (-2,47 Prozent auf 199,60 EUR), UniCredit (-1,45 Prozent auf 63,33 EUR), Siemens (-1,16 Prozent auf 225,65 EUR) und Infineon (-1,11 Prozent auf 35,93 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 217 210 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 350,159 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,56 zu Buche schlagen. Die BNP Paribas-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,89 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at