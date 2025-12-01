Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Kursverlauf
|
01.12.2025 09:29:33
Handel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten
Um 09:12 Uhr gibt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,25 Prozent auf 5 653,91 Punkte nach. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 4,847 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,146 Prozent auf 5 659,91 Punkte an der Kurstafel, nach 5 668,17 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 659,91 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 646,62 Punkten erreichte.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 662,04 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 01.09.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5 367,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 804,40 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 14,97 Prozent nach oben. Bei 5 818,07 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 4 540,22 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Enel (+ 0,81 Prozent auf 8,95 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,38 Prozent auf 58,38 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,32 Prozent auf 5,58 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,14 Prozent auf 27,80 EUR) und Bayer (+ 0,07 Prozent auf 30,51 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-2,60 Prozent auf 1 442,00 EUR), Airbus SE (-2,47 Prozent auf 199,60 EUR), UniCredit (-1,45 Prozent auf 63,33 EUR), Siemens (-1,16 Prozent auf 225,65 EUR) und Infineon (-1,11 Prozent auf 35,93 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 217 210 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 350,159 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,56 zu Buche schlagen. Die BNP Paribas-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,89 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Enel S.p.A.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|197,92
|2,02%
|ASML NV
|912,10
|0,56%
|Bayer
|30,45
|0,13%
|BNP Paribas S.A.
|73,72
|0,61%
|Deutsche Telekom AG
|27,91
|0,54%
|Enel S.p.A.
|8,88
|-0,35%
|Infineon AG
|35,37
|-2,66%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,54
|-0,91%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|58,96
|1,66%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|15,26
|-0,29%
|Rheinmetall AG
|1 421,00
|-3,04%
|Siemens AG
|225,50
|-1,07%
|UniCredit S.p.A.
|63,87
|-0,44%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 643,35
|-0,44%