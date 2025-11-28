Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich in der Gewinnzone

Zum Handelsschluss notierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,25 Prozent fester bei 5 667,22 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,835 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,035 Prozent auf 5 655,16 Punkte an der Kurstafel, nach 5 653,17 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 5 641,33 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 5 676,82 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 2,60 Prozent. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 28.10.2025, mit 5 704,35 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 28.08.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 396,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.11.2024, stand der Euro STOXX 50 bei 4 758,65 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 15,24 Prozent. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 818,07 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 540,22 Punkten.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Deutsche Börse (+ 2,22 Prozent auf 230,50 EUR), Infineon (+ 1,74 Prozent auf 36,33 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,23 Prozent auf 98,38 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,84 Prozent auf 27,76 EUR) und Siemens Energy (+ 0,79 Prozent auf 115,30 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-2,21 Prozent auf 1 480,50 EUR), Enel (-0,49 Prozent auf 8,88 EUR), Bayer (-0,44 Prozent auf 30,49 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,38 Prozent auf 44,83 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,02 Prozent auf 5,57 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 4 767 948 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 352,446 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,60 erwartet. Die BNP Paribas-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at