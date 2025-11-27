STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schwächelt zum Start des Donnerstagshandels

Am Donnerstag verbucht der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX Verluste in Höhe von 0,29 Prozent auf 4 783,95 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,057 Prozent tiefer bei 4 795,28 Punkten, nach 4 798,02 Punkten am Vortag.

Bei 4 780,46 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 4 795,28 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 1,42 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 800,45 Punkten auf. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 27.08.2025, bei 4 587,15 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 27.11.2024, bei 4 274,67 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 10,26 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 4 897,91 Punkte. Bei 3 921,71 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 1,47 Prozent auf 1 517,50 EUR), Diageo (+ 1,08 Prozent auf 17,35 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 0,96 Prozent auf 5,59 EUR), Enel (+ 0,84 Prozent auf 8,88 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (+ 0,79 Prozent auf 89,60 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Rio Tinto (-1,39 Prozent auf 53,85 GBP), BP (-0,53 Prozent auf 4,50 GBP), GSK (-0,41 Prozent auf 18,07 GBP), Novartis (-0,40 Prozent auf 104,88 CHF) und Roche (-0,38 Prozent auf 311,70 CHF).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im STOXX 50 sticht die HSBC-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 610 848 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 333,453 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

2025 hat die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die BNP Paribas-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,01 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at