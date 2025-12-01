STOXX-Handel STOXX 50 verliert zum Start des Montagshandels

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,25 Prozent tiefer bei 4 791,24 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,197 Prozent auf 4 793,98 Punkte an der Kurstafel, nach 4 803,44 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 4 784,88 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 793,98 Zähler.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 4 754,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.09.2025, wies der STOXX 50 4 563,87 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 328,45 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 10,43 Prozent. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 4 897,91 Punkten. Bei 3 921,71 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Enel (+ 0,81 Prozent auf 8,95 EUR), Unilever (+ 0,73 Prozent auf 45,77 GBP), GSK (+ 0,47 Prozent auf 18,00 GBP), Richemont (+ 0,47 Prozent auf 171,10 CHF) und Intesa Sanpaolo (+ 0,32 Prozent auf 5,58 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-2,60 Prozent auf 1 442,00 EUR), Airbus SE (-2,47 Prozent auf 199,60 EUR), UniCredit (-1,45 Prozent auf 63,33 EUR), Rolls-Royce (-1,42 Prozent auf 10,53 GBP) und Siemens (-1,16 Prozent auf 225,65 EUR).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 540 270 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 350,159 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Mit 6,89 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at