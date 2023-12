Euro STOXX 50-Handel aktuell: Zum Start Pluszeichen im Euro STOXX 50

Der Euro STOXX 50 knüpft am ersten Tag der Woche an seine Vortagesgewinne an.

Am Montag erhöht sich der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,06 Prozent auf 4 525,97 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,950 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,011 Prozent auf 4 522,79 Punkte an der Kurstafel, nach 4 523,31 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 521,82 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 4 526,42 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, bei 4 197,36 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.09.2023, bei 4 254,33 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 09.12.2022, bei 3 942,62 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2023 ein Plus von 17,37 Prozent zu Buche. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 531,54 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 802,51 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Deutsche Telekom (+ 0,57 Prozent auf 22,75 EUR), Allianz (+ 0,27 Prozent auf 244,45 EUR), Siemens (+ 0,26 Prozent auf 162,84 EUR), Deutsche Börse (+ 0,14 Prozent auf 180,75 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,08 Prozent auf 391,60 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil BASF (-0,82 Prozent auf 44,82 EUR), Bayer (-0,52 Prozent auf 31,73 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,37 Prozent auf 62,64 EUR), Infineon (-0,17 Prozent auf 37,10 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,14 Prozent auf 114,70 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Bayer-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 247 708 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 369,114 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2023 laut FactSet-Schätzung mit 3,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,26 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at