EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Inditex von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Inditex-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Inditex-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Inditex-Anteile bei 24,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Inditex-Papier investiert hätte, befänden sich nun 41,322 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 060,33 EUR, da sich der Wert eines Inditex-Anteils am 12.11.2025 auf 49,86 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 106,03 Prozent.

Alle Inditex-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 155,12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at