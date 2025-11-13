Inditex Aktie
EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Inditex von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Inditex-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Inditex-Anteile bei 24,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Inditex-Papier investiert hätte, befänden sich nun 41,322 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 060,33 EUR, da sich der Wert eines Inditex-Anteils am 12.11.2025 auf 49,86 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 106,03 Prozent.
Alle Inditex-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 155,12 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
