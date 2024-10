EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Prosus-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Prosus-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse ASX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 27,60 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Prosus-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,623 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 11.10.2024 auf 39,81 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 144,22 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 44,22 Prozent.

Der Börsenwert von Prosus belief sich zuletzt auf 97,52 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Prosus-Aktie fand am 11.09.2019 an der Börse ASX statt. Der Erstkurs der Prosus-Aktie lag beim Börsengang bei 76,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at