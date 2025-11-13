Prosus Aktie

63,16EUR 1,25EUR 2,02%
Prosus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
13.11.2025 08:05:37

Prosus Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus anlässlich der anstehenden Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr von 68,50 auf 69,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bei der niederländischen Internetholding seien alle Augen auf den Ausblick des jüngst übernommenen Essenslieferdienstes Just Eat gerichtet, schrieb Marcus Diebel in seiner am Donnerstag vorliegenden Vorschau. Zudem gehe es um das Potenzial für weitere Zukäufe./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 19:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Prosus N.V. Overweight
Unternehmen:
Prosus N.V. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
69,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
61,89 € 		Abst. Kursziel*:
11,49%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
63,16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,25%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Prosus N.V.mehr Nachrichten