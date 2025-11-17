Prosus Aktie

Prosus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783

Investmentbeispiel 17.11.2025 10:03:54

EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosus von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Prosus-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Prosus-Papier via Börse ASX gehandelt. Der Schlusskurs der Prosus-Aktie betrug an diesem Tag 27,72 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Prosus-Aktie investiert hätte, hätte er nun 360,801 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.11.2025 gerechnet (60,74 EUR), wäre das Investment nun 21 915,07 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 119,15 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Prosus bezifferte sich zuletzt auf 132,87 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Prosus-Aktie fand am 11.09.2019 an der Börse ASX statt. Der Erstkurs des Prosus-Anteils belief sich damals auf 76,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

13.11.25 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.25 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.25 Prosus Buy Deutsche Bank AG
26.09.25 Prosus Buy UBS AG
17.09.25 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
Prosus N.V. 59,78 -0,99%

16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
16.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.11.25 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.25 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

ATX mit Verlusten -- DAX in Rot -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt kann man am Montag einen etwas schwächeren Handel beobachten. Am deutschen Aktienmarkt geht es zum Wochenauftakt abwärts. Die Börsen in Asien notierten unterdessen in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

