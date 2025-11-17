Prosus Aktie
EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosus von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Prosus-Papier via Börse ASX gehandelt. Der Schlusskurs der Prosus-Aktie betrug an diesem Tag 27,72 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Prosus-Aktie investiert hätte, hätte er nun 360,801 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.11.2025 gerechnet (60,74 EUR), wäre das Investment nun 21 915,07 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 119,15 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Prosus bezifferte sich zuletzt auf 132,87 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Prosus-Aktie fand am 11.09.2019 an der Börse ASX statt. Der Erstkurs des Prosus-Anteils belief sich damals auf 76,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
|13.11.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|26.09.25
|Prosus Buy
|UBS AG
|17.09.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
