TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|TotalEnergies-Anlage unter der Lupe
|
05.11.2025 10:05:10
EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel hätte eine Investition in TotalEnergies von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurde die TotalEnergies-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren TotalEnergies-Anteile 57,76 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,731 TotalEnergies-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 92,80 EUR, da sich der Wert eines TotalEnergies-Papiers am 04.11.2025 auf 53,60 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 7,20 Prozent abgenommen.
Insgesamt war TotalEnergies zuletzt 116,53 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: TotalEnergies SE
Nachrichten zu TotalEnergiesmehr Nachrichten
Analysen zu TotalEnergiesmehr Analysen
|31.10.25
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|30.10.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|30.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|30.10.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|30.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|30.10.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|30.10.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|TotalEnergies
|53,64
|1,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.