EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel hätte eine Investition in TotalEnergies von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren wurde die TotalEnergies-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren TotalEnergies-Anteile 57,76 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,731 TotalEnergies-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 92,80 EUR, da sich der Wert eines TotalEnergies-Papiers am 04.11.2025 auf 53,60 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 7,20 Prozent abgenommen.

Insgesamt war TotalEnergies zuletzt 116,53 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at