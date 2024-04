EURO STOXX 50-Papier VINCI-Aktie: So viel hätte eine Investition in VINCI von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die VINCI-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit VINCI-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 108,32 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die VINCI-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 92,319 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 436,67 EUR, da sich der Wert einer VINCI-Aktie am 12.04.2024 auf 113,05 EUR belief. Damit wäre die Investition 4,37 Prozent mehr wert.

Der VINCI-Wert an der Börse wurde auf 64,53 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at