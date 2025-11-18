VINCI Aktie
|116,60EUR
|-1,25EUR
|-1,06%
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
VINCI Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Das Wachstum des Verkehrsaufkommens an den Flughäfen des Infrastrukturbetreibers habe sich im Oktober beschleunigt im Vergleich zum September, schrieb Graham Hunt in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 12:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 12:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Buy
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
140,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
116,55 €
|
Abst. Kursziel*:
20,12%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
116,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,07%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu VINCImehr Nachrichten
|
10.11.25
|EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
03.11.25
|EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.10.25
|EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VINCI-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
24.10.25
|VINCI-Aktie verliert: Breites Wachstum bei VINCI - Baukonzern bekräftigt Ausblick für 2025 (finanzen.at)
|
24.10.25
|ROUNDUP: Mischkonzern Vinci wächst und bekräftigt Prognose - Aktie gibt nach (dpa-AFX)
|
23.10.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Vinci auf 'Overweight' - Ziel 142 Euro (dpa-AFX)
|
23.10.25
|Mischkonzern Vinci wächst und bekräftigt Prognose (dpa-AFX)
|
20.10.25
|EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)