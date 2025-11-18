VINCI Aktie

116,60EUR -1,25EUR -1,06%
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

18.11.2025 19:01:55

VINCI Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Das Wachstum des Verkehrsaufkommens an den Flughäfen des Infrastrukturbetreibers habe sich im Oktober beschleunigt im Vergleich zum September, schrieb Graham Hunt in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 12:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 12:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VINCI Buy
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
140,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
116,55 € 		Abst. Kursziel*:
20,12%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
116,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,07%
Analyst Name::
Graham Hunt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

