EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VINCI-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in VINCI-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurden VINCI-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das VINCI-Papier letztlich bei 100,75 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,993 VINCI-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.10.2025 119,50 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 120,40 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 19,50 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von VINCI belief sich zuletzt auf 67,99 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at