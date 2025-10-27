VINCI Aktie
|118,95EUR
|-1,85EUR
|-1,53%
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
27.10.2025 08:29:37
VINCI Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vinci von 145 auf 140 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Pierre Rousseau kappte am Sonntag seine Schätzungen aufgrund wohl für länger hoher Unternehmenssteuern in Frankreich. Unter den Infrastrukturunternehmen präferiert er Eiffage./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 07:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Overweight
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
140,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
119,05 €
|
Abst. Kursziel*:
17,60%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
118,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,70%
|
Analyst Name::
Pierre Rousseau
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu VINCI
|
24.10.25
|VINCI-Aktie verliert: Breites Wachstum bei VINCI - Baukonzern bekräftigt Ausblick für 2025 (finanzen.at)
|
24.10.25
|ROUNDUP: Mischkonzern Vinci wächst und bekräftigt Prognose - Aktie gibt nach (dpa-AFX)
|
23.10.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Vinci auf 'Overweight' - Ziel 142 Euro (dpa-AFX)
|
23.10.25
|Mischkonzern Vinci wächst und bekräftigt Prognose (dpa-AFX)
|
20.10.25
|EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
13.10.25
|EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.10.25
|EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VINCI von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
02.10.25
|VINCI-Aktie in Rot: Rückkauf eigener Aktien im Volumen von bis zu 600 Millionen Euro geplant (Dow Jones)
Analysen zu VINCI
|08:29
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|24.10.25
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|24.10.25
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|VINCI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|VINCI
|119,05
|-1,45%
