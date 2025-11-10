VINCI Aktie

Langfristige Performance 10.11.2025 10:03:57

EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren VINCI-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der VINCI-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 88,06 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 EUR in die VINCI-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 113,559 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 127,41 EUR, da sich der Wert eines VINCI-Anteils am 07.11.2025 auf 115,60 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 31,27 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von VINCI belief sich zuletzt auf 65,28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

