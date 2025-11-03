EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden VINCI-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 93,82 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die VINCI-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 10,659 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 235,34 EUR, da sich der Wert eines VINCI-Anteils am 31.10.2025 auf 115,90 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 23,53 Prozent.

Am Markt war VINCI jüngst 65,45 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at