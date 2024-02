EURO STOXX 50-Titel Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse ASX Handel mit der Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 22,97 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,354 Ahold Delhaize (Ahold)-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 114,61 EUR, da sich der Wert einer Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie am 12.02.2024 auf 26,33 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 14,61 Prozent vermehrt.

Der Ahold Delhaize (Ahold)-Wert an der Börse wurde auf 24,26 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at