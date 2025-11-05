Ahold Delhaize Aktie
WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037
Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen mit einem Kursziel von 24,89 Euro auf "Underweight" belassen. Die Ergebnisse des Handelskonzerns seien dank des Wachstums in den USA solide gewesen, schrieb Borja Olcese am Mittwoch. Die Anleger dürften dies zunächst begrüßen, wobei der Schwung dann wieder nachlassen könnte. Er verwies darauf, dass das Unternehmen in den USA von Einmaleffekten profitiert habe, ohne die das Ergebnis unter den Erwartungen gelegen hätte./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:56 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
24,89 €
Rating jetzt:
Underweight
Kurs*:
36,25 €
Abst. Kursziel*:
-31,34%
Rating update:
Underweight
Kurs aktuell:
35,85 €
Abst. Kursziel aktuell:
-30,57%
Analyst Name::
Borja Olcese
KGV*:
