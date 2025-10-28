EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Ahold Delhaize (Ahold)-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse ASX Handel mit Ahold Delhaize (Ahold)-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 19,40 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 51,557 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie auf 36,68 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 891,12 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 89,11 Prozent angezogen.

Ahold Delhaize (Ahold) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 32,43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at