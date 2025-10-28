Ahold Delhaize Aktie
WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037
|Lohnendes Ahold Delhaize (Ahold)-Investment?
|
28.10.2025 10:03:43
EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse ASX Handel mit Ahold Delhaize (Ahold)-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 19,40 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 51,557 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie auf 36,68 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 891,12 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 89,11 Prozent angezogen.
Ahold Delhaize (Ahold) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 32,43 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)mehr Nachrichten
Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)mehr Analysen
|15.10.25
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|06.10.25
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|06.10.25
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.25
|Ahold Delhaize Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.03.25
|Ahold Delhaize Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Ahold Delhaize Sell
|UBS AG
|15.10.25
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|06.08.25
|Ahold Delhaize Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|10.07.25
|Ahold Delhaize Equal Weight
|Barclays Capital
|08.07.25
|Ahold Delhaize Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ahold Delhaize (Ahold)
|35,77
|-0,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX vor ruhigem Start -- Asiens Börsen vor dem Wochenende uneinheitlich -- Rekord in Japan
Am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt wird ein ruhiger Handelsstart vor dem Wochenende erwartet. Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Freitag verschiedene Vorzeichen aus.