NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Der Supermarktkonzern habe im dritten Quartal die Erwartungen an den operativen Gewinn (Ebit) übertroffen, schrieb Frederick Wild am Mittwoch. Zu verdanken sei dies den außerordentlich starken US-Umsätzen und der Margenentwicklung. Die bestätigte Jahresprognose widerlege in der Debatte um das Unternehmen ein Argument der Pessimisten./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.