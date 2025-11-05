Ahold Delhaize Aktie

36,25EUR 0,56EUR 1,57%
Ahold Delhaize

WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037

05.11.2025 09:26:34

Ahold Delhaize (Ahold) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Der Supermarktkonzern habe im dritten Quartal die Erwartungen an den operativen Gewinn (Ebit) übertroffen, schrieb Frederick Wild am Mittwoch. Zu verdanken sei dies den außerordentlich starken US-Umsätzen und der Margenentwicklung. Die bestätigte Jahresprognose widerlege in der Debatte um das Unternehmen ein Argument der Pessimisten./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Buy
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
36,34 € 		Abst. Kursziel*:
15,58%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
36,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,86%
Analyst Name::
Frederick Wild 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

