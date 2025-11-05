ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Neutral" belassen. Das dritte Quartal der Supermarktkette sei dank des US-Geschäfts stark gewesen, schrieb Sreedhar Mahamkali am Mittwoch./rob/ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.