Ahold Delhaize Aktie
|35,85EUR
|0,16EUR
|0,45%
WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037
05.11.2025 11:07:47
Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Neutral" belassen. Das dritte Quartal der Supermarktkette sei dank des US-Geschäfts stark gewesen, schrieb Sreedhar Mahamkali am Mittwoch./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
36,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
36,18 €
|
Abst. Kursziel*:
-0,50%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
35,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,42%
|
Analyst Name::
Sreedhar Mahamkali
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
