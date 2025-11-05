Ahold Delhaize Aktie

35,85EUR 0,16EUR 0,45%
Ahold Delhaize für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037

05.11.2025 11:07:47

Ahold Delhaize (Ahold) Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Neutral" belassen. Das dritte Quartal der Supermarktkette sei dank des US-Geschäfts stark gewesen, schrieb Sreedhar Mahamkali am Mittwoch./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
36,18 € 		Abst. Kursziel*:
-0,50%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
35,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0,42%
Analyst Name::
Sreedhar Mahamkali 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

