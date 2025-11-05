Ahold Delhaize Aktie
WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037
|
05.11.2025 17:19:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Ahold Delhaize - 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize (Ahold Delhaize (Ahold)) von 24,89 auf 24,57 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Er bleibe für den Einzelhändler weniger optimistisch als der Markt, schrieb Borja Olcese am Mittwoch. Klare Kurstreiber fehlten und der Gewinnzyklus in den USA sei allmählich erschöpft. Dies dürfte in den nächsten Quartalen auf der Aktie lasten./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 14:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 14:40 / GMT
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!