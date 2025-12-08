EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LOréal-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die LOréal-Aktie gebracht.

LOréal-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das LOréal-Papier an diesem Tag 355,00 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,282 LOréal-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 105,00 EUR, da sich der Wert eines LOréal-Anteils am 05.12.2025 auf 372,75 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 5,00 Prozent angezogen.

Insgesamt war LOréal zuletzt 198,46 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at