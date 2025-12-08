L'Oréal Aktie
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
08.12.2025 09:39:38
L’Oréal wird größter Aktionär bei Galderma - Aktien uneins
Der Abschluss der Transaktion werde im ersten Quartal 2026 erwartet. Das Konsortium um den schwedischen Finanzinvestor EQT hatte zuletzt einen Anteil von knapp 25 Prozent gemeldet. Entsprechend würde LOréal mit dem Deal zum größten Aktionär von Galderma aufsteigen.
Bei Galderma denkt man nun darüber nach, der Hauptversammlung im kommenden Jahr Verwaltungsratskandidaten von L'Oréal zur Wahl vorzuschlagen. Diese sollen die Vertreter des von EQT geführten Konsortiums ersetzen.
Zudem planen Galderma und L'Oréal, zusätzliche wissenschaftliche Forschungsprojekte von gemeinsamem Interesse zu prüfen. Beide Unternehmen haben einen Fokus auf Hautpflege und Hautgesundheit.
Die L'Oreal-Aktie zeigt sich an der EURONEXT Paris zeitweise 1,99 Prozent tiefer bei 365,35 Euro, während Galderma-Titel an der SIX 2,27 Prozent fester notieren bei 166,50 Franken.
