EURO STOXX 50-Titel Nokia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nokia-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Nokia-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Nokia-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse HEX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Nokia-Papier letztlich bei 3,94 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 253,743 Nokia-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 859,43 EUR, da sich der Wert eines Nokia-Anteils am 14.06.2024 auf 3,39 EUR belief. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 859,43 EUR entspricht einer negativen Performance von 14,06 Prozent.

Zuletzt verbuchte Nokia einen Börsenwert von 18,70 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

