EURO STOXX 50-Titel Nokia-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nokia von vor 5 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Nokia-Aktie gebracht.

Die Nokia-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse HEX gehandelt. Diesen Tag beendete das Nokia-Papier bei 5,25 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19,048 Nokia-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 12.01.2024 61,41 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 3,22 EUR belief. Die Abnahme von 100 EUR zu 61,41 EUR entspricht einer negativen Performance von 38,59 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Nokia eine Börsenbewertung in Höhe von 17,77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at