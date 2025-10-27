EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel hätte eine Investition in Santander von vor einem Jahr abgeworfen

Santander Aktie
Heute vor 1 Jahr wurde die Santander-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 4,58 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 21,856 Santander-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 24.10.2025 182,95 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 8,37 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 82,95 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Santander betrug jüngst 124,47 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
