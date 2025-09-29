ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Santander von 8,45 auf 9,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie der spanischen Großbank habe sich seit Jahresbeginn am besten innerhalb der von ihm abgedeckten spanischen und italienischen Werte entwickelt und befinde sich unter den Top fünf im europäischen Bankensektor, schrieb Ignacio Cerezo in einer am Montag vorliegenden Studie. Noch aber sei es nicht an der Zeit, Gewinne mitzunehmen. Mit Blick auf die Unternehmenspläne verwies er auf Fortschritte in allen Bereichen und rät, den neuen Geschäftsplan und die Ausschüttungspolitik abzuwarten./rob/ck/he



