Santander Aktie

8,80EUR -0,01EUR -0,07%
Santander für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37

29.09.2025 21:40:01

Santander Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Santander von 8,45 auf 9,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie der spanischen Großbank habe sich seit Jahresbeginn am besten innerhalb der von ihm abgedeckten spanischen und italienischen Werte entwickelt und befinde sich unter den Top fünf im europäischen Bankensektor, schrieb Ignacio Cerezo in einer am Montag vorliegenden Studie. Noch aber sei es nicht an der Zeit, Gewinne mitzunehmen. Mit Blick auf die Unternehmenspläne verwies er auf Fortschritte in allen Bereichen und rät, den neuen Geschäftsplan und die Ausschüttungspolitik abzuwarten./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 14:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
9,90 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
8,82 € 		Abst. Kursziel*:
12,27%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
8,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,49%
Analyst Name::
Ignacio Cerezo 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

