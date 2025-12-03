EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TotalEnergies von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der TotalEnergies-Aktie via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der TotalEnergies-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 58,89 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die TotalEnergies-Aktie investiert, befänden sich nun 16,981 TotalEnergies-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 959,76 EUR, da sich der Wert eines TotalEnergies-Anteils am 02.12.2025 auf 56,52 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 4,02 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte TotalEnergies einen Börsenwert von 122,86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at