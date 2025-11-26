TotalEnergies Aktie

WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

TotalEnergies-Investment im Blick 26.11.2025 10:03:57

EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TotalEnergies von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die TotalEnergies-Aktie Investoren gebracht.

TotalEnergies-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 54,93 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in TotalEnergies-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,820 TotalEnergies-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 102,26 EUR, da sich der Wert eines TotalEnergies-Anteils am 25.11.2025 auf 56,17 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2,26 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte TotalEnergies einen Börsenwert von 121,08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

