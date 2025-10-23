VINCI Aktie

123,90EUR 2,25EUR 1,85%
VINCI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

23.10.2025 20:32:04

VINCI Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Die Erlösentwicklung habe ihre Prognose moderat übertroffen, schrieb Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:57 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:57 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VINCI Overweight
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
142,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
122,75 € 		Abst. Kursziel*:
15,68%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
123,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,61%
Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

