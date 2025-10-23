VINCI Aktie
|124,75EUR
|3,10EUR
|2,55%
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
23.10.2025 20:10:07
VINCI Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vinci nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Die Erlöse des Bau- und Infrastrukturkonzerns seien höher als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 12:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 12:49 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Outperform
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
140,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
122,75 €
|
Abst. Kursziel*:
14,05%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
124,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,22%
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
