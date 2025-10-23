VINCI Aktie

124,75EUR 3,10EUR 2,55%
VINCI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
23.10.2025 20:10:07

VINCI Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vinci nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Die Erlöse des Bau- und Infrastrukturkonzerns seien höher als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 12:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 12:49 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VINCI Outperform
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
140,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
122,75 € 		Abst. Kursziel*:
14,05%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
124,75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,22%
Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu VINCImehr Nachrichten

Analysen zu VINCImehr Analysen

15.10.25 VINCI Buy UBS AG
09.10.25 VINCI Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.10.25 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
19.09.25 VINCI Buy Deutsche Bank AG
16.09.25 VINCI Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

VINCI 124,75 2,55% VINCI

Aktuelle Aktienanalysen

20:10 VINCI Outperform RBC Capital Markets
18:52 Walmart Buy UBS AG
18:33 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
17:09 Tesla Verkaufen DZ BANK
17:07 Roche Kaufen DZ BANK
17:05 Airbus Outperform RBC Capital Markets
16:04 Tesla Buy Deutsche Bank AG
16:02 Coca-Cola Kaufen DZ BANK
15:32 MTU Aero Engines Kaufen DZ BANK
15:27 SAP Verkaufen DZ BANK
15:26 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
15:24 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:00 Infineon Outperform Bernstein Research
14:19 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:43 BAWAG buy Deutsche Bank AG
12:29 London Stock Exchange Outperform RBC Capital Markets
12:29 Unilever Sell UBS AG
12:28 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:26 adidas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:26 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:22 MTU Aero Engines Neutral UBS AG
12:03 Beiersdorf Sell UBS AG
12:03 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
12:01 TeamViewer Overweight Barclays Capital
11:58 UniCredit Overweight Barclays Capital
11:57 Roche Buy UBS AG
11:51 Michelin Underweight Barclays Capital
11:51 Nokia Neutral UBS AG
11:40 Unilever Buy Deutsche Bank AG
11:37 Unilever Outperform Bernstein Research
11:16 SFC Energy Hold Deutsche Bank AG
11:07 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
11:06 Aurubis Hold Deutsche Bank AG
10:59 Unilever Underperform RBC Capital Markets
10:48 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
10:47 Michelin Buy Deutsche Bank AG
10:42 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
10:41 Volvo Car AB Registered b Hold Jefferies & Company Inc.
10:40 Akzo Nobel Outperform Bernstein Research
10:40 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
10:36 Akzo Nobel Buy Deutsche Bank AG
10:36 flatexDEGIRO Buy Deutsche Bank AG
10:18 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
10:05 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
10:05 Fraport Hold Warburg Research
10:04 SFC Energy Buy Warburg Research
10:04 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:03 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:03 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:01 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen