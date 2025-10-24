VINCI Aktie
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
VINCI Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vinci nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der Mischkonzern habe durchwachsen, aber "solide genug" abgeschnitten, schrieb Graham Hunt in seiner Reaktion vom Donnerstagabend. Vor dem Jahreswechsel sehe er eine positive Dynamik sowie weiteres Aufwärtspotenzial, falls die politischen Risiken nachließen./rob/gl/ajx
Analysen zu VINCI
