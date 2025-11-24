VINCI Aktie

Performance im Blick 24.11.2025 10:04:16

EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VINCI von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in VINCI-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit VINCI-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 100,70 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 EUR in die VINCI-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,930 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 21.11.2025 1 183,71 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 119,20 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 18,37 Prozent zugenommen.

VINCI erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 67,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

19.11.25 VINCI Buy UBS AG
18.11.25 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
12.11.25 VINCI Kaufen DZ BANK
27.10.25 VINCI Overweight Barclays Capital
24.10.25 VINCI Buy Deutsche Bank AG
