VINCI Aktie
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
|Performance im Blick
|
24.11.2025 10:04:16
EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VINCI von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit VINCI-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 100,70 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 EUR in die VINCI-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,930 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 21.11.2025 1 183,71 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 119,20 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 18,37 Prozent zugenommen.
VINCI erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 67,32 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Vinci
Nachrichten zu VINCImehr Nachrichten
|
17.11.25
|EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VINCI-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
10.11.25
|EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
03.11.25
|EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.10.25
|EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VINCI-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
24.10.25
|VINCI-Aktie verliert: Breites Wachstum bei VINCI - Baukonzern bekräftigt Ausblick für 2025 (finanzen.at)
|
24.10.25
|ROUNDUP: Mischkonzern Vinci wächst und bekräftigt Prognose - Aktie gibt nach (dpa-AFX)
|
23.10.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Vinci auf 'Overweight' - Ziel 142 Euro (dpa-AFX)
|
23.10.25
|Mischkonzern Vinci wächst und bekräftigt Prognose (dpa-AFX)
Analysen zu VINCImehr Analysen
|19.11.25
|VINCI Buy
|UBS AG
|18.11.25
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|24.10.25
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|VINCI Buy
|UBS AG
|18.11.25
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|24.10.25
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|VINCI Buy
|UBS AG
|18.11.25
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|24.10.25
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|VINCI
|119,80
|0,25%