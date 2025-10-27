EURO STOXX 50-Wert Wolters Kluwer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Wolters Kluwer von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Wolters Kluwer-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das Wolters Kluwer-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse ASX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 106,45 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 93,941 Wolters Kluwer-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.10.2025 auf 114,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 718,65 EUR wert. Damit wäre die Investition 7,19 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte Wolters Kluwer einen Börsenwert von 26,18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at