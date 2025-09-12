Wolters Kluwer Aktie

113,40EUR
WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903

12.09.2025 17:18:21

Wolters Kluwer Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Wolters Kluwer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Christophe Cherblanc gab in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung Aussagen des Managements des Informationsdienstleisters auf einer Investorenveranstaltung wieder. Der anstehende Chefwechsel im kommenden Februar mache ihn nicht nervös./niw/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 05:27 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 05:27 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

